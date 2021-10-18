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Kanopi ne demek? Kanopi anlamı ne?

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Kanopi ne demek? Kanopi anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kanopi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kanopi ne demek? Kanopi anlamı ne? İşte, Kanopi kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kanopi kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kanopi anlamı ne? Kanopi ne demek?

KANOPİ NE DEMEK?

Kanopi bazı hava araçlarında kokpiti saran saydam yapı. Gürültü ve meteorolojik etkileri yalıtırken, görüş imkânını artırdığı, sürtünmeyi azalttığı için özellikle akrobasi ve av uçaklarında tercih edilir. Pilotu kubbe şeklinde saran ve görüş imkânını ciddi düzeyde artıran balon kanopi özellikl e 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Büyük uçakların kabin veya yolcu pencereleri için kanopi tabiri kullanılmaz.

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