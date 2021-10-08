Kanadalı SaleFish Türkiye'yi seçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanadalı SaleFish Türkiye'yi seçti

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Kanadalı SaleFish Türkiye'yi seçti

Kanadalı Merkezli uluslararası online gayrimenkul satış platformu SaleFish, Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kanadalı Merkezli uluslararası online gayrimenkul satış platformu SaleFish, Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık eden dünya emlak piyasasının önde gelen kuruluşlarından SaleFish, düzenlediği tanıtım toplantısı ile Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdiğini açıkladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ortaklığın tanıtım toplantısına Kanada İstanbul Başkosolosu Brahim Achtoutal, GMK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess ile sektörden çok sayıda iş insanı katıldı.

"Hedefimiz 20 milyar dolarlık pazar"

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, toplantında yaptığı konuşmada, "Gerek ülkemizde gerekse Körfez ülkelerinde olsun gayrimenkule olan talep çok fazla. Ülkemizadına çok önemli bir partnerle yola çıkarak gayrimenkul müteahhitleri ve inşaatçıların iş yapma şeklinde bir devrim gerçekleştireceğiz. SaleFish sadece mesai saatlerinde değil, 7/24 gayrimenkul satış imkanı sunuyor. İstanbul'un akabinde Doha ve Dubai'de temsilcilikler açarak 20 milyar dolarlık pazarda söz sahibi olacağız." diye konuştu.

SaleFish'in Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess de Türkiye'nin, dünyada en yüksek sayıda gayrimenkulün el değiştirmesiyle lider olarak öne çıktığını, Türk kültürünün de kiralamaya nispeten konut satın almayı daha önemli gördüğünü ve bu sebeplerle Türkiye'yi seçtiklerini söyledi.

SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ise 15 yıllık yazılım deneyimleri ve gayrimenkul sektöründe 35 yıllık mimari hizmetleri ile bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık ettiklerini belirterek, "Türkiye'de ortak bir başarı hikayesi yazmak için buradayız." dedi.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (2)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kanadalı SaleFish Türkiye'yi seçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:02:39. #1.17#