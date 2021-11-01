Kanadalı Müslümanlar Cadılar Bayramı'na alternatif programlar düzenledi

Kanadalı Müslümanlar, Kuzey Amerika kıtası başta olmak üzere Batı kültürünün kutlamaları arasında yer alan Cadılar Bayramı'na karşı bu yıl alternatif programlar düzenlediler.

Pagan kültürü kaynaklı Cadılar Bayramı, her yılın ekim ayının son günü çocukların genellikle korkutucu kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir etkinlik olarak biliniyor.

Kanada'daki Müslüman toplumu temsilcileri, ülke genelindeki cami ve mescitlerde bu yıl, 31 Ekim akşamı değişik etkinlikler düzenleyerek Cadılar Bayramı'na dair bilgilendirme yaptılar.

Hamilton kentindeki Mountain Mescid'de düzenlenen programa yaklaşık 400 çocuk ve aileleri katıldı.

Program, 13 yaşındaki hafız Vahid İskender'in akşam ezanı okuması ve kılınan namazın ardından başladı.

Mountain Mescidi İmamı Seyid Mesud Tora, namaz sonrası çocuklarla toplu olarak tesbihat ve dua yaptı.

Etkinlik kapsamında slaytlarla yaptığı sunumda, Cadılar Bayramı'nın doğuşunu ve hangi kültüre ait olduğunu anlatan İmam Tora, İslam dini ve diğer inançlarda da pagan kültürüne dayalı bu bayramın kabul görmediğini anlattı.

Soru-cevap şeklinde bilgilendirme yapan Tora, doğru cevap veren çocuklara alışveriş çeki ve şeker dağıtıp ikramlarda bulundu.

Program, yatsı namazının ardından katılan tüm çocuklara şeker ve diğer hediyelerin dağıtılması ile sona erdi.

Tora, AA'ya yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri daha önce de yaptıklarını ancak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır bundan uzak kaldıklarını belirterek, "Çocukları camiye getirerek hem eğlenmelerini hem de yeni bilgiler öğrenmelerini hedefledik." dedi.

İmam Tora şöyle konuştu:

"Cadılar Bayramı bizim inancımızda olan bir kutlama değil. Çocuklara; batıl inançlara, Cadılar Bayramı'na değil, Allah'a ve meleklere inandığımızı anlattık. Müslüman olduğumuzu ve inancımızda böyle şeylerin olmadığını, tarihi bilgilerle gösterdik. Dualar ettik, Allah'ın isimlerini zikrettik, birlikte namaz kıldık ve hediyeler dağıttık. Bu tür etkinlikleri, artık yıl içinde değişik vesilelerle tekrarlayacağız."

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