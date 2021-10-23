Kanaat önderi Hacı Abbas Samurcu vefat etti

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın önde gelen Bruki aşiretine mensup kanaat önderlerinden Hacı Abbas Samurcu (80), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan ve bölgenin önde gelen aşiretlerinden olan Bruki aşiretine mensup kanaat önderlerinden Hacı Abbas Samurcu çeşitli rahatsızlıklarından dolayı bir süredir Lokman Hekim Van Hastanesinde tedavi görüyordu. Sabah saatlerine doğru durumu ağırlaşan Hacı Abbas Samurcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birçok aile arasında yaşanan tatsız olay, husumet ve hayır işlerinde ön saflarda bulunan Hacı Abbas Samurcu'nun vefat haberi bölgede ve Van'da büyük üzüntüye neden oldu.

Bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Hacı Abbas Samurcu'nun cenazesi, Şerefiye Mahallesi Ayaz 2. Sokakta bulunan Mehmet Eryiğit Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığında toprağa verilecek. - VAN

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