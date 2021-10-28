Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel
Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van karayolu Dibekli köyü Arılı mezrası yolunda oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 32'si Afganistan, 6'sı Pakistan uyruklu, 38 kaçak göçmen yakalandı.Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü F.D. ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika gündem: Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title