Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Mardin Valisi Demirtaş ile görüştü

MARDİN (İHA) - Ombudsman Halkla Buluşuyor temalı toplantıya katılmak üzere Mardin'e gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç beraberindeki heyet ile Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş tarafından karşılanan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ziyaretin anısına valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindekilerle valilik makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Başdenetçi Şeref Malkoç'u Mardin'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kardeşlik, hoşgörü ve huzur ikliminin hakim olduğu Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başdenetçi Şeref Malkoç, şehrin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Demirtaş ile bir süre sohbet ederek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Valilik ziyaretinde, Başdenetçi Malkoç'a Kamu Denetçileri; Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak eşlik etti.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Mardin programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelmek üzere valilik binasından ayrıldı. - MARDİN