KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ SONA ERDİ

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Emir Ersoy Project'in sahne aldığı 6. Kaleiçi Old Town Festivali kapanış gecesinde, herkese teşekkür ederek, 7'nci festivalde buluşmak üzere dedi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi. 14 Ekim Perşembe günü birbirinden renkli görüntülere sahne olan geleneksel kortejiyle başlayan festivalde, Antalya'nın tarihi kent merkezinin sokaklarından meydanlarına 27 noktasına 187 etkinlik gerçekleştirildi.

Konserleri, tiyatro ve dans gösterileri, mutfak atölyeleri, deneysel sanat çalışmaları, sergileri, imza günleri ve sanatın farklı disiplinlerinden çalıştayları, ülke gösterileri ve tavla turnuvasıyla Kaleiçi, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği festivalle dolu dolu 4 gün yaşadı. Festivale, bu yıl 21 ülkeden 36 şehir katıldı.

Antalya'nın tarihi kent merkezinde festival coşkusu, dün akşam gerçekleşen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Emir Ersoy Project konseriyle sona erdi. Kaleiçi'nin Akdeniz'e uzanan balkonu miradorda gerçekleşen konsere, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Konserde seslendirilen Latin ezgilerine, festival konuklar tango yaparak eşlik ederken geceye Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı.

Gecede Başkan Uysal, 128 kişinin mücadele ettiği tavla turnuvasının birincisi İbrahim Kuşçu ve 2'ncisi İlhami Sezgin Eryüzlü'ye ödüllerini de takdim etti. Başkan Uysal, 4 gün boyunca devam eden festivale katılan gruplara, yurtdışından gelen konuklara teşekkür ederken Özellikle hem festivalimize gelip hem de vergileriyle bu festivali yapmamızı sağlayan Muratpaşa halkına çok teşekkür ediyorum. 7'nci festivalde buluşmak üzere diye konuştu.