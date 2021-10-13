Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu - Haberler
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Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Haberler | Yerel

- Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı Nevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır birçok hastaneye başvuran Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin kalbindeki delik, Nevşehir'de kalp zarından...

NEVŞEHİR (İHA) - - Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı

Nevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

NEVŞEHİR - Kalbindeki rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır birçok hastaneye başvuran Afganistan uyruklu Sara Nouri'nin kalbindeki delik, Nevşehir'de kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı.

Afganistanlı 26 yaşındaki Sara Nouri, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle 3 yıldır birçok hastaneye başvurdu ama sonuç alamadı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Nouri'ye yapılan tetkiklerde kalbinde delik olduğu tespit edildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fırat Durna yönetiminde ameliyata alınan Sara Nouri'nin delik kalbi, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldı.

Ameliyat hakkında bilgiler veren Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan, "Hasta halsizlik ve nefes darlığı ile polikliniğe müracaat etti. Yapılan tetkikler sonrasında kalbinde delik olduğunu belirledik. Bu deliğin anjiyografi yöntemiyle kapanamayacağı kanısına vardık. Bu nedenle hastamıza açık kalp ameliyatı önerdik. Yaklaşık 25 personel ile 2 buçuk saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz ameliyat Nevşehir de de bir ilk olma özelliğinde. Hastanın kalp zarından elde ettiğimiz bir yama ile kalpteki deliği kapattık. Hastamızın şu an durumu stabil ve bu gün taburcu olacak" dedi.

Operasyonu yöneten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fırat Durna da, yaklaşık 3 yıl önce Nevşehir Devlet Hastanesinde açık kalp cerrahisi kliniği kurduklarını belirtti. Bu güne kadar 54 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Durna, "Son yaptığımız açık kalp ameliyatı Nevşehir'de yaptığımız özel bir ameliyat oldu. Hastanın kalp zarından yaptığımız yama ile kalp deliğini kapattık. Operasyona katılan ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

5 yıl önce Türkiye'ye gelen Sara Nouri ise yaklaşık 2 yıl önce halsizlik ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye müracaat ettiğini ancak pandemi nedeniyle kısa süreli tedaviler uygulanarak taburcu edildiğini söyledi. Son olarak Nevşehir Devlet Hastanesine müracaat ettiğini kaydeden Nouri, "Ameliyat öncesi çok korkuyordum. Şu an çok iyiyim. Artık rahat nefes alabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Ameliyatımı yapan doktorlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu

Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu
İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kalbindeki delik, kalp zarından yapılan yama ile kapatıldıNevşehir'de yapılan ilk ameliyatta Afganistan uyruklu Sara Nouri sağlığına kavuştu - Haberler
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