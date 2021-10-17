KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştığı haritadaki 10 ilden biri Kahramanmaraş oldu.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştığı haritadaki 10 ilden biri Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, vaka sayısının artmasının temelinde aşı karşıtlığının yattığını belirterek, "Hiçbir bilgileri olmadığı halde aşının kötülüğünden bahsediyorlar. Halkımız bunlara itibar etmesin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük'ün 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 1 milyon 300 bin dozun üzerinde aşının yapıldığı kentte aşılama oranı, Türkiye ortalamasının altında kaldı. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, koronavirüsle mücadelede aşının çok önemli olduğunu ancak toplumdaki aşı karşıtlığının bu mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi. Şehirdeki vaka sayısının artmasının en temel nedeninin aşılama oranının düşük olmasını gösteren Tiyekli, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 1 milyon 300 bin doz dolayında aşı yapıldı. Bilindiği üzere aşının faydalı olması için bireylerin 2 doz aşı yaptırması gerekiyor. Şu an 2 doz aşı yaptırma oranı Kahramanmaraş için yüzde 68 civarı. Yani aşı yapılması gereken 3 kişiden 1'i aşı yapılmamış durumda. Maalesef bu düşük aşı oranı toplumda vaka sayısını artırmaktadır. Bilindiği üzere okullar da açıldı ve aşı yaptırmayan aileler çocuklarını da tehlikeye atarak bir nevi bu salgının artmasına sebep olmaktadır. Buna en büyük sebeplerden biri olarak toplumdaki cehalet algısını söyleyebiliriz. Anadolu'da 'Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder' diye bir söz vardır. Şu anda maalesef hekim olmayan birçok kişi aşı konusunda karşıt propaganda yürütmektedir. Hiçbir bilgileri olmadıkları halde aşının kötülüğünden bahsetmektedir. Halkımızın buna itibar etmemesini istiyoruz. Aşı karşıtlığı bu salgının artmasının en büyük sebeplerindendir. Halkımızın mutlaka aşı olmasını istiyoruz, aşı olmaya davet ediyoruz."

Vatandaşlar ise birçok kısıtlamanın kalkmasıyla insanların rehavete kapıldığını, sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kurallara uyulmamasıyla da bu artışın yaşandığını söylüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ

KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ

KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ

KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ
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Haber: KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA ARTIŞINDA 'AŞI KARŞITLIĞI' ETKİSİ - Haberler
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