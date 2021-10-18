Kağıthane'de kış dönemi yetişkin yüzme ve fıtness kayıtları başlıyor

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Belediyesi'ne ait spor merkezlerinde vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanabileceği havuz ve fitness salonuna kayıtlar yarın başlıyor.

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yahya Kemal ve Hamidiye spor tesislerimizde fitness ve yetişkin yüzme; Şirintepe ve Talatpaşa spor merkezlerimizde kadınlara özel fitness derslerine kayıtlar 19 Ekim Salı günü saat 10.00'dan itibaren başlıyor. Fitness kayıtları tesislerimizden, yüzme kayıtları ise belediyemizin web adresi üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tesislere kayıt olacak vatandaşlar hizmetten 3 ay boyunca ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Açıklamada kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi. - İSTANBUL

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