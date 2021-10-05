KAEÜ İslami İlimler Fakültesi inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İslami İlimler Fakültesi inşaatının yüzde 50 oranında tamamlandığını bildirdi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurt, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda üniversitedeki değişim ve gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Üniversitenin fiziki ve genel durumu ile projeler, yatırımlar ve tamamlanan binaları anlatan Kurt, öğrencilerin derslik sorunlarının olmadığını aktardı.

İslami İlimler Fakültesi inşaatının devam ettiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fakültemizin inşaatının yüzde 50'si tamamlandı. Merkez kütüphane binası inşaatımız hızlı bir şekilde aralıksız devam etmektedir. Modern, donanımlı ve kaynak bakımından zengin bir kütüphane olan merkez kütüphanenin tamamlanması ile ilimiz ve üniversitemizin kütüphane ihtiyacı giderilmiş olacak. Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen ve üniversitemize estetik bir görünüm kazandıran Ahi Evran Üniversitesi Camimiz de ibadete açıldı. Caminin yapılmasında emeği olan herkese de teşekkür ediyoruz."?????