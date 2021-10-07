KADILAR ŞEHRİ BİLİM İLE ŞENLENİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADILAR ŞEHRİ BİLİM İLE ŞENLENİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
KADILAR ŞEHRİ BİLİM İLE ŞENLENİYOR

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile Ünye'de "Kadılar Şehri Bilim ile Şenleniyor" adı altında bilim şenliği düzenlendi.

ÜNYE, ORDU (Habermetre) - Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile Ünye'de "Kadılar Şehri Bilim ile Şenleniyor" adı altında bilim şenliği düzenlendi.

7-8-9 Ekim tarihlerinde 3 gün sürecek şenlik Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde seçilen 53 projeden biri olarak hayata geçirildi.

Ünye Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu şenlikte çok sayıda bilimsel atölyede öğrenciler uygulamalı bilimsel çalışmalar yapabilecek.

'Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor' etkinliği Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen ve ilçemizde ilk defa gerçekleştirilen projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Proje ortağımız olan Ünye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Başkan Tavlı, "Gençlerimizin Bilimle İç İçe Olmalarını Önemsiyoruz"

"Kadılar Şehir Bilimle Şenleniyor" etkinliği ile geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımızın ufkunun gelişeceğine inandığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel gelişmeleri yakında takip edebilecekleri ve uygulayarak öğrenme fırsatı bulacakları projelere son derece önem veriyoruz. Ünye Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle proje ortaklığı şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize bilimle iç içe gelişmeleri yakından takip eden ve yeni projeler ortaya koyan bir nesil olma yolunda başarılar diliyorum. " diye konuştu.

Kaymakam Işık, "Ünye'de İlk Kez Düzenlenen Etkinlik Mutluluk Verici"

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise "İlçemizde ilk defa düzenlenen bilim şenliğinin açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan bu değerli etkinliğin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından açılış programı halk oyunları gösterile ile devam etti.

Halk Oyunları gösterilerinin ardından protokol "Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor" etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Protokol daha sonra etkinlik alanında kurulan bilimsel atölyeleri ziyaret etti.

'Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor' etkinliği 09 Ekim Cumartesi günü son bulacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Özge Özder Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Mesut Özil Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersun Yanal Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KADILAR ŞEHRİ BİLİM İLE ŞENLENİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 19:45:13. #1.17#