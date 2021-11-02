Kadavradan bağışla hayata tutunan hasta: Pandemi, organ bağışına da nakline de engel değil

MANİSA (DHA) - CANLI vericisi olmadığı için yaşaması, kendi deyimi ile 'kutsal bağışa' bağlı olan 3 çocuk babası Mehmet Ruhi Aman (58), bir ay önce İzmir Kent Hastanesi'nde kadavradan yapılan karaciğer nakliyle hayat buldu. Bir isimsiz kahramanın kendisine hayat verdiğini belirten Aman, Organ Bağışı Haftası için mesajında; " Pandemi, organ bağışına da organ nakline de engel değil. En güzel örneği de benim. Bağış organla yeniden doğdum. Kaybedilen hayatlar toprak değil can olsun" dedi.

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