Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Suudi Arabistan'da Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin yarından itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve yarın sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Nihal Yalçın Armağan Çağlayan Ahmet Davutoğlu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Marcao Sergio Perez
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank Vladimir Putin Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:01:25. #1.12#