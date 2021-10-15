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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler yaptı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çetin ve bereberindeki Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kriminal Daire Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen, Şehit Gazi Şube Müdürü Yarbay İbrahim Erarslan, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Orgeneral Çetin ve beraberindekilerle makamında bir süre görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi.

Orgeneral Çetin, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman başlarının tacı olduğunu, devlet ve millet olarak har daim yanlarında bulunduklarını belirterek, hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Daha sonra Orgeneral Çetin, şehit Hakan Duyğal'ın ailesiyle bir araya geldi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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