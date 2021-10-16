İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı'dan 'aşı karşıtı eylem' eleştirisi

ANKARA (DHA) - İZMİR Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, aşı karşıtlarının, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de miting hazırlığında olmasını değerlendirdi. Çamlı, "Topluma verilmek istenen mesaj, bilim ve akıl dışıdır. Buna alet olmamak gerekiyor. Toplum sağlığını tehlikeye atmayın. Bilimden yana olun. Sevdikleriniz, toplumun diğer bireyleri ve tüm insanlık için bu sorumluluğu hissederek aşı karşıtlarının yaymaya çalıştığı bu sapkın düşünceye alet olmayın" dedi.

Aşı karşıtlarının oluşturduğu 'Büyük Uyanış Hareketi', İstanbul ve Ankara'nın ardından bu kez İzmir'de, 17 Ekim Pazar günü miting düzenleme kararı aldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, mitingi ve aşı karşıtlığını değerlendirdi. Çamlı, "Öncelikle genel olarak baktığımızda aşı, 20'nci yüzyılda halk sağlığı biliminin en önemli keşiflerindendir. Aşıyla her yıl enfeksiyon ve salgın nedeniyle milyonlarca kişinin ölmesine veya sakat kalmasına engel olmaktayız. Keza 20'nci yüzyılda kitlesel ölümlere yol açan birçok hastalığı günümüzde görmüyorsak bu aşı sayesinde olmuştur. Dolayısıyla aşının etkinliği, koruyuculuğu, insan yaşamına sağladığı önem tartışılmaz. Hekimler bilimden yana tavır koymuştur her zaman. Bilimin ışığında yürümeyi tercih etmişlerdir. Baktığımızda aşı karşıtlarının şu anda savunduğu argümanların hiçbirinde bilimsel bir kanıt yoktur. Tamamen kanıtı olmayan birtakım inançlarla toplumu yönlendirme çabaları vardır ki sanırım asıl tehlike burada" diye konuştu.