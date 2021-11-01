Son dakika haberi: İzmir'deki feci kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (İHA) - İzmir- Ödemiş yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, İzmir'in Kiraz ilçesinde defnedildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş-Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana gelen kazda, İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpışmıştı. Kazada Hüseyin Kocaoğlan ve eşi Havva Kocaoğlan ile Fadime K. hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. ise yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Kocaoğlan (54), Havva Kocaoğlan (60) ve Fadime Koyun'un (58) cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Hüseyin Kocaoğlan ve eşi Havva Kocaoğlan'ın cenazeleri, İzmir'in Kiraz ilçesi Karaburç Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alınmasının ardından Karaburç Mahallesi köy mezarlığında toprağa verildi. Fadime Koyun'un cenazesi ise Yukarı Karaburç yayla mezarlığında dualarla defnedildi.

(Seval Konuralp/İHA)