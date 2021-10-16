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İzmir'de yanmış ceset üzerinde yapılan "yeniden yüzlendirme" 3 yıllık cinayeti çözdü

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de yanmış ceset üzerinde yapılan

İzmir'in Bornova ilçesinde 2018 yılında ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesede ilişkin soruşturmada "yeniden yüzlendirme" çalışması yapan polis, cinayeti aydınlattı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 2018 yılında ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesede ilişkin soruşturmada "yeniden yüzlendirme" çalışması yapan polis, cinayeti aydınlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık 2018'de Çamkule Mahallesi 4709 Sokak'taki ormanlık alanda, ileri derecede yanmış halde bulunan cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Cenazenin defnedilmesi nedeniyle mezar açılarak polis adli antropologlar tarafından yeniden yüzlendirme çalışması uygulanan cesetle ilgili bilgiler, o tarihte kayıp başvurusu bulunan 796 kadına ait verilerle karşılaştırıldı. Kayıp kadınların akrabalarından alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu cesedin Özler Yörük'e (33) ait olduğu tespit edildi.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrası Yörük'ün çevresindeki kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, 12 Ekim'de İzmir, Malatya ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 13 kişiyi gözaltına aldı.

İşkenceyle öldürme itirafı

Zanlıların çapraz sorgularında olayın Özler ile erkek arkadaşı olduğunu öne sürdükleri O.A. arasında yaşanan kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini söyledikleri belirtildi.

Bazı şüphelilerin ifadelerinde Yörük'ü alıkoydukları adreste 3 gün işkence yaptıklarını, üzerine kaynar su döktüklerini, yaşamını yitiren kadının cesedini halıya sarıp ormanlık alana götürerek yaktıklarını anlattıkları öğrenildi.

Özler'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen O.A'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öldürülen Özler'in ailesinin ise kızlarının O.A. tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdükleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.A'nın ifadesinin savcılık tarafından alınacağı öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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