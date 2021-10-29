DÜZCE (İHA) - İtfaiye ekipleri Cumhuriyetin 98. Yılını kortej ile kutladı

DÜZCE - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te İstiklal Marşı'nı okuyarak oluşturduğu kortej ile şehir merkezinde Düzcelileri selamladı.

Cumhuriyetin ilanının 98. Yılı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusuna oluşturdukları kortej ile katıldılar. Saat 19.23'te İtfaiye Müdürlüğü önünde İstiklal marşı okuyan itfaiye ekipleri, ardından da itfaiye araçlarıyla kortej oluşturarak Düzce sokaklarında sirenler çalarak, Düzcelileri selamladılar. Türk bayraklarıyla donatılmış itfaiye konvoyu, Düzcelilerden büyük ilgi gördü.

Sirenler eşliğinde Düzce sokaklarını dolaşan itfaiyeciler Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı, Kuyumcuzade Bulvarı, Ela Bahriye Oral Bulvarı ve Aziz Yıldırım Bulvarından geçerek yeniden İtfaiye Müdürlüğüne döndüler. Sirenleri çalan kırmızı kamyonları gören vatandaşlar önce yangın olduğunu sanarak panik olsa da Türk Bayrakları ile donatılmış itfaiye araçlarını görünce itfaiyecilere sevgi gösterinde bulundular.