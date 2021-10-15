İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı

İhlas Haber Ajansı / Burak Ortahamamcılar - Haberler | Güncel

- İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı İtalya'da çalışanlar için iş yerlerine girişte Covid-19 sertifikası ibraz etme zorunluluğu uygulaması bugün başladı.

- İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı

ROMA - İtalya'da çalışanlar için iş yerlerine girişte Covid-19 sertifikası ibraz etme zorunluluğu uygulaması bugün başladı.

Mario Draghi hükümetinin eylül ayında onayladığı kararnameye göre iş yerlerine girişte aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonucu veya Covid-19 atlatmış olduklarını belgeleyen Yeşil Geçiş Kartı (GreenPass) göstermek zorunlu hale geldi. Uygulamaya göre Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmeyen çalışanlar ücretsiz olarak işten uzaklaştırılıyor, ancak işten çıkarılmıyor. Yaklaşık 23 milyon kamu, özel sektör ve serbest çalışanı etkileyen kararname, geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde protesto edilmişti. Uygulamanın ilk günü dağınık protestolara rağmen ülke genelinde çoğunlukla barışçıl bir şekilde geçti.

Limanda protesto

Zorunlu Yeşil Geçiş Kartı uygulamasının ilk gününde en yüksek katılımlı gösteri kuzeydoğudaki büyük Trieste limanında yapıldı. Yaklaşık 5 bin kadar protestocu limanın 4 numaralı kapısının önünde toplanırken, bazı kamyonlar yükleme yapamadı.

Genova Limanı'nda ise 50 kadar gösterici şehrin ana arterlerinden Sopraelevata'ya erişimi kapattı. İtalya'nın başkenti Roma ve Milano'da cumartesi günü büyük çaplı protesto gösterileri yapılması bekleniyor.

Roma'da geçtiğimiz cumartesi yapılan eylemlerde bazı protestocular ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırıda bulunmuştu.

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı

İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı
İhlas Haber Ajansı / Burak Ortahamamcılar - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

Bakan Koca sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla uyardı: Dikkatli davranalım, 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım

 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak

Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Tuna Bülent Ersoy Okan Bayülgen Zeynep Bastık
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Covid-19 sertifikası uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:51:28. #1.12#