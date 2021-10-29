İstiklal madalyalı İnebolu'da denk kayıklarıyla cephane taşınması canlandırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Tbmm'nin İstiklal Madalyası ile ödüllendirdiği İnebolulu kayıkçıların denk kayığıyla cephane taşıması canlandırıldı.

9 Haziran Stadyumu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı ve şükranla andığını söyledi.

Büyük özverilerle yürütülen bağımsızlık mücadelesinin sonunda milletin iradesini esas alan Cumhuriyet rejimine geçildiğini belirten Baycar, "Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. Bu anlamda Cumhuriyet, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarak tüm dünyaya var oluşunu haykırdığı gündür." dedi.

Törende öğrenciler tarafından Milli Mücadele yıllarında İnebolu'ya gelen silah ve cephanenin İstiklal Yolu güzergahından Anadolu'ya sevk edilmesi canlandırıldı.

Şerife Bacı, Hamamcı Kadı Salih Reis, Halime Çavuş gibi İstiklal Yolu kahramanlarını canlandıran öğrenciler, kağnılarla ve sırtlarında temsili cephane taşıdı.

TBMM'nin 1924 yılında İstiklal Madalyası ile ödüllendirdiği İnebolulu kayıkçıların cephaneyi denk kayığıyla taşıması da sahnelendi. Türk bayraklarıyla süslenen kayıkta cephaneler taşındı.

Gösteriyi sahneleyen öğrenciler, "Cumhuriyeti biz böyle kazandık." yazılı pankart açtı.

Tören, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk ve vatandaşlar katıldı.