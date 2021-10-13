'İşte yeni İBB' diyerek paylaşım yapan İmamoğlu, kadın istihdamına dikkat çekti - Haberler
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"İşte yeni İBB" diyerek paylaşım yapan İmamoğlu, kadın istihdamına dikkat çekti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın istihdamına önem verdiklerini gösteren bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "İşte yeni İBB" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından kadın istihdamına önem verdiklerini gösteren bir paylaşımda bulundu.

"İŞTE YENİ İBB"

İbb'nin Kadıköy- Moda tramvay hattında makinistlik yapan Burcu Kasap olduğu bir fotoğrafı paylaşan Ekrem İmamoğlu, tweetine "İşte yeni İBB" notunu düştü.

'İşte yeni İBB' diyerek paylaşım yapan İmamoğlu, kadın istihdamına dikkat çekti

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Daha önce İmamoğlu, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Kadınların eşit fırsatlar sunulduğunda her işi başarabileceğini biliyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her meslek kolunda kadınları istihdam etmeye devam ediyoruz. Göreve başladığımızda içerisinde hiç kadın çalışanı olmayan iştirakimiz vardı. Şimdi bu iştirakimizde sadece kadın çalışanlar değil kadın yöneticiler de yer alıyor. Sadece bu iştirakimizde değil İBB'de ve tüm bağlı kuruluşlarında kadın yönetici sayımızı artırdık. Tarihinde ilk kez İETT'de kadın şoförler, İSPARK'ta kadın çalışanlar göreve başladı. İlk kadın gemiciler, itfaiye erleri, tren sürücüleri, güvenlik görevlileri liyakata dayalı olarak girdikleri işlerinde İstanbul'a başarıyla hizmet ediyorlar. Kadınların yapamazlar denilen her işi yapabileceklerini herkese kanıtlıyor, onları görev başında gören kız çocuklarına, genç kızlara ilham ve örnek oluyorlar." demişti.

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Haber: 'İşte yeni İBB' diyerek paylaşım yapan İmamoğlu, kadın istihdamına dikkat çekti - Haberler
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