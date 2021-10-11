"İSTANBULLULAR ANTAKYA'NIN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNE AİT EŞSİZ LEZZETLERİNİ ÇOK ÖZLEYECEK"

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da düzenlenen Yenikapı Hatay Tanıtım Günleri Fuarı'nda Antakya Belediyesince organize edilen workshop etkinlikleri ve tanıtım stantları yoğun ilgi gördü.

Antakya Belediyesi Hatay Tanıtım Günleri Fuarı'nda Antakya'nın tarihi, doğası, kültürü, mutfağı, el sanatları ve daha birçok yöresel değerini tanıttı.

Antakya Belediyesinden fuarın son gününde yapılan paylaşımda "İstanbullular bizi ve zengin mutfak kültürümüzün en güzel tatlarını çok özleyecek. " vurgusu yapıldı.

Fuarda Antakya Belediyesi standına ev sahipliği yapan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ı; ATV Haber Müdürü Kerim Ulak, Hatay Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Çalışkan, TRT Haber Muhabiri Mustafa Gül, Kırıkhan -Hassa Dernek Başkanı Yunus Küçük, Eski Hatay İl Milli Eğitim Müdürü ve Türkiye-Bulgaristan Türkiye Eğitim Ataşesi Şenol Genç, çok sayıda vatandaş ve basın mensupları ziyaret ettiler.

Antakya Belediyesi tarafından organize edilen workshop alanında da İstanbullularla bir araya gelen Başkan Yılmaz, workshop kapsamında pişirilen "Öcce ve Kimyonlu Biberli Aş"ın tadına baktı. Katılanlara hediyelerini takdim etti.

Renkli görüntülere sahne olan workshop etkinliklerine katılanlar, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkürlerini ilettiler.

Yayın Tarihi :

11 Ekim, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri