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İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

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İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

Eyüpsultan'da İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle 10 ile 14 yaş arası öğrencilerin katıldığı 6 kategoride "Başkanlık Koşusu" gerçekleşti.

İSTANBUL (İHA) - Eyüpsultan'da İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle 10 ile 14 yaş arası öğrencilerin katıldığı 6 kategoride "Başkanlık Koşusu" gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediyesi 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle "Başkanlık Koşusu" düzenledi. İlçede bulunan Milli Eğitim'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 10 ile 14 yaş arası öğrencilerin katıldığı koşu küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olarak 6 kategoride gerçekleşti.

Koşuda küçük kızlar 800 metre, küçük erkekler bin metre, yıldız kızlar bin metre, yıldız erkekler bin 200 metre, genç kızlar bin 200 metre ve genç erkekler bin 500 metrede birincilik için yarıştılar. Koşu sonunda düzenlenen madalya töreninde ise bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere kupa ve madalyaları Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına Başkan Yardımcısı İsmail Uysal verdi. Takım halinde 1'inci olan okullara 2 bin TL değerinde spor malzemesi, 2'nci olan okullara bin 500 TL değerinde spor malzemesi ve 3'üncü olan okullara bin TL değerinde spor malzemesi verildi.

Düzenlenen etkinlikle Başkanlık Koşusu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı İsmail Uysal şunları söyledi: "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde burada geleceğimizin teminatı, geleceğimizi yaşatacak olan çocuklarımızla birlikte hep beraber olalım istedik. Çocukları motive edecek bir etkinlik olsun düşüncesiyle bir koşu düzenledik. Umarım çocuklarımız için de hoş bir gün olmuştur. Bu vesileyle 6 Ekim tarihi de çocuklarımızın zihninde yer edecektir. - İSTANBUL

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

İstanbul'un Kurtuluş gününe özel Başkanlık Koşusu düzenlendi

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