İstanbul'un düşman işgalinden kurutuluşunun 98'inci yılı Taksim'de kutlandı

İSTANBUL (İHA) - Taksim Meydanı'nda İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasının 98'inci yıl dönümü kapsamında Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'nci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve mehteran gösterisinin ardından sona erdi.

Düzenlenen kutlama töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cihan imparatorluğuna beş asır boyunca başkentlik yapan İstanbul'umuzun zincirlerinden ve esaretten kurtulmasının 98'inci yıl dönümünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile ayrıldığı İstanbul'a sekiz yıl sonra döndüğünde şu cümlelerini tarihe not olarak düşmüştür, 'İki büyük cihanın birleştiği noktada Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti ve Türk milletinin göz bebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan bir şehirdir' İstanbul birlikteliğimizin ve medeniyetimizin sembolüdür. Ancak bu kutlu şehir 16 Mart 1920'te işgal edildi. Bu işgalle birlikte İstanbul ışıksız ve nefessiz kaldı. 23 gün işgal altında kaldı ve bu işgali sadece İstanbul değil Anadolu'nun en ücra köşesi bile yaşadı. Bu kurtuluşa kadar geçen süre aynı zamanda Milli Mücadele tarihimizin de en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sevgi ile selamlıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL