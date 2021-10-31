İstanbul Devlet Tiyatrosu AKM'deki sahnesini "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla açtı - Haberler
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İstanbul Devlet Tiyatrosu AKM'deki sahnesini "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla açtı

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
İstanbul Devlet Tiyatrosu AKM'deki sahnesini

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla 29 Ekim'de kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) tiyatro sahnesinde perdelerini açtı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunuyla 29 Ekim'de kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ( Akm ) tiyatro sahnesinde perdelerini açtı.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin hikayesini anlatan iki perdelik oyuna, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oyunda, "Ahmed Çelebi"yi Tolga Evren, "Lagari Hasan Çelebi"yi Emir Çiçek, "Evliya Çelebi"yi ise Fikret Urucu canlandırdı. Eserde ayrıca Orhan Kurtuldu, Ebru Unurtan Urağ, Halil Doğan, Zuhal Acar, Efe Erkekli, Onur Ulutaş, Bilal Ercan, Eray Cezayirlioğlu, Vehbi Akıntürk, Ömer Faruk Çalışkan, Ege Demirci, Burak Batın Çelik ve Abdurrahman Merallı'nın da aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu sahne aldı.

Ömer F. Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in sahneye koyduğu eserin dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini Fırat Akarcalı, koreografisini ise Orçun Okurgan yaptı.

Eser bugün ve yarın yeniden sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu AKM'deki sahnesini Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi oyunuyla açtı

İstanbul Devlet Tiyatrosu AKM'deki sahnesini Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi oyunuyla açtı

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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