İstanbul'da 'Trabzon Tanıtım Günleri' başladı - Haberler
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İstanbul'da "Trabzon Tanıtım Günleri" başladı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da, Trabzon'un yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatlarının sunulduğu "Trabzon Tanıtım Günleri" düzenleniyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Trabzon'un yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatlarının sunulduğu "Trabzon Tanıtım Günleri" düzenleniyor.

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan etkinliklerde Trabzon'un yöresel yemekleri, tatlıları ve el sanatları tanıtılıyor.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenikapı'da Trabzon rüzgarı eseceğini söyledi.

Trabzon'un Fethinin 560. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamındaki etkinliğin Trabzonluları buluşturacağını belirten Şatıroğlu, "Geçen yıl salgın nedeniyle etkinlik düzenlememişti. Bu yıl tekrardan hemşerilerimizle buluşacağımız için mutluyuz." dedi.

Etkinlik 17 Ekim'de sona erecek.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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