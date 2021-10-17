KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

Çağlayan'da bir şahıs eski nişanlısını önce tehdit etti sonra evinin önündeki motosikletli benzin dökerek yaktı

Mahalleliye de panik yaşatan ve polisin yakaladığı şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Çağlayan'da gece saatlerinde sokağa gelen bir şahıs, önceden tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kundakçı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişan yaptığı sevgilisi Zerrin E.'den sebepsiz yere ayrılan Şafak Kaan G., eski nişanlısı Zerrin E.'yi bir süredir tehdit etmeye başladı. Tehditler sonrasında bir gece sokağa gelen Şafak Kaan G., dikkat çekmemek için bir süre başka bir motosikletin üzerinde oturarak bekledi.

Eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktı

Sokakta kimsenin olmadığı anı bekleyen Şafak Kaan G. bir süre sonra harekete geçerek eski nişanlısı Zerrin E.'ye ait motosikleti benzin döküp yakıp kaçtı. Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kovalarla motosikletteki yangını söndürürken, polis ekipleri ise motosikleti yakan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane polisi kundakçı şahsı yakaladı

Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti yaktıktan sonra şahsın gittiği istikamet üzerindeki bütün güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde Şafak Kaan G.'yi Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'ndeki adreste kuşkuysak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski nişanlısının motosikletini yakma anı kamerada

Kağıthane'de Şafak Kaan G.'nin eski nişanlısının motosikletini yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir süre başka bir motosiklet üzerinde beklediği daha sonra da harekete geçerek motosikleti yakıp kaçtığı görülüyor.

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