İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı Çağlayan'da bir şahıs eski nişanlısını önce tehdit etti sonra evinin önündeki motosikletli benzin dökerek yaktı Mahalleliye de panik yaşatan ve polisin yakaladığı şahıs tutuklandı Çağlayan'da...

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

Çağlayan'da bir şahıs eski nişanlısını önce tehdit etti sonra evinin önündeki motosikletli benzin dökerek yaktı

Mahalleliye de panik yaşatan ve polisin yakaladığı şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Çağlayan'da gece saatlerinde sokağa gelen bir şahıs, önceden tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kundakçı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişan yaptığı sevgilisi Zerrin E.'den sebepsiz yere ayrılan Şafak Kaan G., eski nişanlısı Zerrin E.'yi bir süredir tehdit etmeye başladı. Tehditler sonrasında bir gece sokağa gelen Şafak Kaan G., dikkat çekmemek için bir süre başka bir motosikletin üzerinde oturarak bekledi.

Eski nişanlısının motosikletini benzin döküp yaktı

Sokakta kimsenin olmadığı anı bekleyen Şafak Kaan G. bir süre sonra harekete geçerek eski nişanlısı Zerrin E.'ye ait motosikleti benzin döküp yakıp kaçtı. Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kovalarla motosikletteki yangını söndürürken, polis ekipleri ise motosikleti yakan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane polisi kundakçı şahsı yakaladı

Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti yaktıktan sonra şahsın gittiği istikamet üzerindeki bütün güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde Şafak Kaan G.'yi Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'ndeki adreste kuşkuysak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski nişanlısının motosikletini yakma anı kamerada

Kağıthane'de Şafak Kaan G.'nin eski nişanlısının motosikletini yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir süre başka bir motosiklet üzerinde beklediği daha sonra da harekete geçerek motosikleti yakıp kaçtığı görülüyor.

(MB-DCC-YM-

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
İzmir'deki kan donduran kadın cinayetini polis aydınlattı

İzmir'deki kan donduran kadın cinayetini polis aydınlattı

 6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı

6 gün önce oğlunun boğazına bıçak dayanan şahıs, bu kez de teknede kendini yakmaya kalktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Derya Tuna Okan Bayülgen
Spor Emre Belözoğlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Gazeteler Devlet Bahçeli Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:31:08. #1.13#