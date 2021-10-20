İspat Cami Mahalle Muhtarlığı mahalledeki yeni binasına kavuştu

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Açılışa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Bülent Günsal ile siyasi parti temsilcileri, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'nun ardından mahalle halkı adına konuşan Yaşar Kavlak, mahalle muhtarlık binasının mahalleye taşınması nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Kavlak'tan sonra konuşan İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul da Mustafa Helvacıoğlu ile muhtarlık binalarının mahallelerinde olmasının daha iyi olacağı şeklinde görüş birliğine vardıklarını ve bunun üzerine Keşan Belediyesi'nin çalışmalara başladığını ve ilk olarak İspat Cami Mahalle Muhtarlığı binasını tamamlayarak bugün de Muhtarlar Günü'nde hizmete açtığını belirterek bu çalışma nedeniyle başta Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olarak emeği geçen tüm belediye personelineteşekkür etti.

Özkul'dan sonra konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da şunları söyledi. "Kıymetli muhtarlarım;değerli hemşehrilerim; muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızınen önemli yapı taşlarından biridir. 24 saat görevi başında bulunan muhtarlarımız,hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması vesorunlarına çözüm üretilmesi düşüncesiyle bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Keşan belediyesi olarak bizde "muhtarlık binası mahallesine yakışır" sloganıylaçarşı merkezde bulunan3 mahalle muhtarımızın mahallelerine taşınması için girişimlerimizi başlatmıştık. Bugün Keşan'ımızın en büyük Mahallesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve muhtarlık binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Muhtarlıklarımız; mahallelerimizde hizmete sunduğumuz muhtarlık binalarıyla birlikte daha da kurumsal bir kimlik kazanmış olacak vatandaşlarımız ilebire bir görüşme vesorunlarını tespit etme imkanlarına sahip olan muhtarlarımız, bu sorunları ve talepleri yerel yönetimler olarak bizlere ulaştırma görevi de görmektedirler. Keşan belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk veönemin bilincinde olarak hareket ediyoruz.Muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. 11 mahallemizi 'bütün şehir eşit hizmet' anlayışıyla kucaklıyoruz.'İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik' anlayışından zerre miskal ödün vermeden birçok muhtarımızın tecrübesinden de istifade ederek varolan sıkıntıları ve sorunları en hızlı, etkin, verimlilik, tasarruf anlayışı içerisinde hizmete dönüştürerek yolumuza devam ediyoruz.

Amacımız rıza kazanmak, amacımız hakça adaletle paylaşıp rızayı 11 mahallemizin tümüne yayacak çalışmalar yapmak. teccrübeli muhtarlarımızın tecrübesiyle, heyecanı olan muhtarlarımızın heyecanı ile 11 mahallemize hizmet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızahizmet sunmak hususundaemeğini esirgemeyen,bizlerle mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan, devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten başta 11 mahallemizin kıymetli muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından Keşan Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisini sundu.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından mahalle ve köylerde hizmet yapan ve hayatını kaybeden tüm muhtarlar için Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından dua okundu.

Duaların ardından İspat Cami Mahalle Muhtarlığı binası Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul ve tüm konuk muhtarlar ve misafirler tarafından açılış kurdelası kesilerek hizmete açıldı.

Konuklara kurulan Yöresel Pazar'dan ikramda bulunulması ile açılış sona erdi.

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