İSPADER genel merkezi görkemli bir törenle açıldı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - İspir Pazaryolu Dernekleri Birliği (İSPADER) Sancaktepe Fatih Mahallesinde arsasını alıp yeni bir genel merkez binası yaparak görkemli bir törenle hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ile başlayan program, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile devam etti. Yoğun katılımın sağlandığı programda, Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincilerinden kura hafız Ali Tel ve Dünya Güzel Kuran Okuma Yarışması Birincisi Mehmet Bilir, kuran tilaveti gerçekleştirdi.

Programda konuşan İSPADER Genel Başkanı Ertuğrul Çetinkaya; "Bizler burada yaşasak da, kulağımız İspir Kalesinden cihana yayılan Allahüekber sesinde, gözlerimiz şahlanan Çoruh'ta, güzeller güzel Nörkah'ta, burnumuz sıla toprağı kokusunda, saçlarımız Kaçkar rüzgarlarında, dilimiz bir gurbet türküsünde, kollarımız Çörmeli'de, Çamlıkaya'da, Maden Köprü'de, kanımız,gözyaşlarımız, hasretimiz her karış toprağında ve umudumuz baharda. Can İspir'imiz, Can Pazaryolu'muz, Canımızdan içre canımız. Bin yaşayasın" dedi.

İspader bar ekibi Fatih Kılıç'ın okuduğu bar şiiri ardından çok güzel bir gösteri sundu

Açılışa siyaset, iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve sanat dünyasından olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri