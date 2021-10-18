İslam taş işleme sanatının geometrik şekillerini elleriyle mermere işliyor - Haberler
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İslam taş işleme sanatının geometrik şekillerini elleriyle mermere işliyor

AA / Taner Aydın - Haberler | Kültür Sanat
İslam taş işleme sanatının geometrik şekillerini elleriyle mermere işliyor

İslam taş işleme sanatının geleneksel geometrik süsleme şekillerini kullanarak mermeri nakış gibi işleyen Konyalı taş ustası Reşat Dündar, tarihi cami ve binaların restorasyonunu yapıyor.

KONYA (AA) - İslam taş işleme sanatının geleneksel geometrik süsleme şekillerini kullanarak mermeri nakış gibi işleyen Konyalı taş ustası Reşat Dündar, tarihi cami ve binaların restorasyonunu yapıyor.

Öğrencilik yıllarında yaz tatillerinde mermer ustalarının yanına giderek meslek öğrenen Reşat Dündar, 30 yıldır mermere şekil veriyor.

Dündar'ın tamamen el işçiliğiyle şekil verdiği mermer çeşmeler, kapılar, sütunlar, İslam taş işleme sanatının örneklerini taşıyor.

Taş ustası Reşat Dündar, AA muhabirine Konya'daki atölyesinde yaptığı işi, "Bu iş tamamen el yapımı, el işlemeciliği 'göz nuru' dediğimiz sanatın konuştuğu yerdir." diye tanımladı.

Dündar, çalışırken en önemli şeyin kendisi için moral olduğunu belirterek, "Moralim yerinde olursa, motivasyonum iyi olursa iş hızlı çıkar." dedi.

İşlerinde tamamen geleneksel İslam taş işleme sanatından faydalandığını belirten Dündar, ağırlıklı olarak Selçuklu ve Osmanlı mimari yapılarında yer alan geometrik süsleme şekillerini kullandığını söyledi.

Yaptığı çok sayıda çeşme, sütün, tarihi taş kapı modellerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da gönderdiğini anlatan Dündar, Türkiye genelinde çok sayıda tarihi yapının restorasyonunda yer aldıklarını ifade etti.

Dündar, şöyle konuştu:

"İşlerimizde makina kullanmıyoruz, tamamen elle çalışıyoruz, el işlemesi yapıyoruz. Çeşitli restorasyonlar yaptık. Mesela burada Konya Karapınar'daki Selim Sultan Külliyesi, Adana Ağa Camisi, Mevlana Türbesi, Konya Çifte Kümbetler, Konya Alaaddin Camisi, Sırçalı Mescit olmak üzere daha çok ustaların işin içinden çıkamadığı yerlerde. Her ustanın yapamadığı türdeki işlerde genelde bizler devreye giriyoruz. Bize projeler gelir, el işlemeleri hazırlanır, ustalar gider montajını yapar."

Yetişmiş eleman sıkıntısı çektiğini ifade eden Dündar, "Bu işi yapan aç kalmaz. Bu işe gönül verecek gençler aynı zamanda okula da devam etmeli." dedi.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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