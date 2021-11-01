İshak Paşa Sarayı nerede? İshak Paşa Sarayı giriş ücreti

İshak Paşa Sarayı nerede? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğal güzellikleri ve doğal oluşumlarıyla ilgi toplayan Ağrı'nın aynı zamanda şifalı suları da çok ünlüdür. Peki, adıyla, görselliğiyle ve tarihiyle büyük beğeni toplayan İshak Paşa Sarayı'na nasıl gidilir? İshak Paşa Sarayı nerededir?

AĞRI/ İSHAK PAŞA SARAYI TARİHİ

İshak Paşa Sarayı yapımına 1685 yılında başlanmış ve 1784 yılında tamamlanmış bir tarihi yapıdır. Yapımı yaklaşık olarak 99 yıl sürmüştür. Doğubeyazıt ilçesinin en önemli mimari yapılarından biridir. Saray türünde inşa edilen İshak Paşa Sarayı mimar Mehmet Paşa tarafından tasarlanmış bir yapıdır. Ünlü Kürt yazar Ahmed-i Hani İshak Paşa Sarayı'nda katiplik yapmıştır. İshak Paşa Sarayı oldukça büyük bir alana inşa ettirilmiştir. Günümüzde ise müze olarak İshak Paşa Sarayı'na ziyaret etmek mümkündür.

İSHAK PAŞA SARAYI ÖZELLİKLERİ

İshak Paşa Sarayı ya da İshak Paşa Külliyesi, Ağrı Dağı'nın yakınında, Doğubayazıt'ın 5 kilometre uzağında bulunan bey kalesidir. 116 odalı sarayda türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları, koğuşlar bulunur.

İshak Paşa Sarayı 116 odası bulunan bir saraydır.

İshak Paşa Sarayı'nın içinde türbe, sur, cami ve iç dış surlar bulunmaktadır. Ayrıca divan ve harem salonları koğuşlar bulunmaktadır.

Sarayın içinde pek çok motifler süslemeler bolca bulunur.

İshak Paşa Sarayı Selçuklu Devleti'nin sanatını yansıtır.

Tek kubbeli bir cami bulunur.

Caminin içerisinde ki motifler bitkisel zengin motifler ile süslenmiştir.

İshak Paşa Sarayı'nda klasik Osmanlı mimarisi eserler de bulunur.

Saray'da aynı zamanda Avrupa Barok sanatının da izlerine rastlanır.

İshak Paşa Sarayı'nda Türk kültürünün izlerine de rastlanmaktadır.

İSHAK PAŞA SARAYI HANGİ İLİMİZDEDİR?

İshak Paşa Sarayı oldukça ihtişamlı tarihe sahip bir Osmanlı mimari eseridir. Günümüzde ise pek çok turist İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmektedir. İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan bir tarihi saraydır. Doğubeyazıt ilçesinin Yukarıtavla mahallesinde bulunur. Ağrı Dağı'nın yakının da bulunmaktadır. Doğubeyazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda bulunur. Doğubeyazıt ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte İshak Paşa Sarayı'na ulaşmak yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir.

İSHAK PAŞA SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde yer alan saraya seyahat etmek uzun bir zaman almamaktadır. Başka bir şehirden İshak Paşa Sarayını ziyarete gelen bir turist kısa sürede ulaşacaktır. Öncelikle otomobil ya da şehirlerarası otobüsle Ağrı ili merkezine ulaşmak gerekmektedir.

Doğubayazıt ilçe otobüsleriyle yeniden gitmek gerekmektedir. Yine kendi otomobiliyle devam edenler navigasyon yardımıyla Doğubayazıt ilçesine ulaşmalıdır. Ağrı Dağına 5 km uzaklıktadır. Bu durumu dikkate alarak yola çıkmak büyük önem taşır. Ağrı il merkezi ile Doğubayazıt İshak Paşa Sarayına varmak yalnızca 15 dakika zaman almaktadır. Ziyarete gelen turistler, ziyaret saatlerini göz önünde bulundurmaya dikkat etmelidir. Çünkü özellikle sarayı ziyarete gelmek isteyenler için saatler büyük önem taşımaktadır.

Açılış saati sabah 8.00 olmakla birlikte akşam 19.00'da kapanmaktadır. Saray, pazartesi günleri kapalıdır. Saraya giriş ücreti 10 TL olarak belirlenmiştir. Müze kart geçerlidir. Ancak müze kartı saraya gelmeden önce temin etmiş olmak gerekmektedir. Çünkü kart satışı yapılmamaktadır.

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