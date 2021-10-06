İran uyruklu iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Mikail BIYIKLI/ FATİH'te Farzad K. M. (36) isimli kişi, İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. (36)'nin 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek vaadiyle kandırıp paranın bir kısmını nakit bir kısmını da Bitcoin hesabına aktararak yurt dışına kaçtı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin paraları alma anları kameralara yansıdı.

Olay, İstanbul Fatih'te 20 Eylül Pazartesi günü yaşandı. İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi. Kapalıçarşı'da ofisi olduğunu iddia eden ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M. ile tanıştı. Parasını dolara çevirmek için bavula koyan Mahnoush J.M., Farzad K. M. ile Kapalıçarşı'da döviz bürosuna gitti. Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad, paraları kur düştükten sonra dolara çevirmesi için Mahnoush J.M.'yı ikna etti. Farzad, iş kadını Mahnoush'un döviz bürosunun dışında beklemesini istedi, Farzad K. M. parayı döviz bürosunda emanet kasaya bıraktıktan sonra ikili oradan ayrıldı.

PARALARI BİTCOİN HESABINA AKTARMIŞ