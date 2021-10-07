İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe aldıklarını söyledi - Haberler
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe aldıklarını söyledi

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe aldıklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe kat ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe kat ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi ziyaret için geldiği Lübnan'da, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Abdullahiyan, burada yaptığı açıklamada, "İran, Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe aldı." ifadelerini kullandı.

İranlı şirketlerin 18 ay içinde Beyrut ve Güney Lübnan'da bin megavatlık elektrik enerjisi üretmek için iki santral inşa etmeye hazır olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Lübnan tarafının talep etmesi halinde Beyrut limanını restore etmeye hazırız." dedi.

Buhabib ise, Lübnan üzerindeki etkisinden dolayı İran'ın tüm müzakerelerindeki başarısından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdullahiyan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile de bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, Bağdat'ta Suudi Arabistan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin "en iyi şekilde devam ettiğini" ve bunu kalıcı bir ilişkiye dönüştürmeye çalıştıklarını söylemişti.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan'la görüşmelerde iyi bir mesafe aldıklarını söyledi - Haberler
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