Son dakika haber | Irak'tan gelen 3 çocuk daha hayallerine kavuştu

DİYARBAKIR (İHA) - Irak'tan gelen 3 çocuk daha hayallerine kavuştu

Şenay anne umut olmaya devam ediyor, 48 kelebeğe umut oldu

DİYARBAKIR - Halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen epidermolizis bülloza hastası 3 çocuk Irak'tan getirilerek Türkiye'de elleri açıldı. Bu yıl içerisinde 48 kelebek hayaline kavuştu.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, doğuştan halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen epidermolizis bülloza hastası çocukları tedavi etmek için çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'ya kadar uzanan yardım eline yenilerini ekleyen Çalışır, bu kez Seher Salam, Mehmet Rafik, Nur Hiwa isimli 3 çocuğu daha Irak'tan getirerek ameliyatını Türkiye'de gerçekleştirdi. Şenay anne bu yıl içerisinde toplam 48 çocuğun hayalini gerçekleştirirken 5 kelebeğin daha ameliyat sırasında olduğunu söyledi. Kelebek hastalığının bulaşıcı olmadığını ve vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini kaydeden Çalışır, kelebek çocukları görenlerin sarılmasını tavsiye etti.

"Avrupa'daki hastalar Türkiye'deki hastalara nazaran daha çok kötü durumdalar"

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Avrupa'daki hastaların Türkiye'deki hastalara nazaran daha kötü durumda olduklarını ve kelebek çocuklarını Türkiye'de tedavi ettiklerini ifade etti. Çalışır, "Biz kelebek çocuklarımıza dünya geneli umut olmaya devam ediyoruz. Tabi umut olduğumuz süreç yardımseverlerin destekleriyle devam ediyor. Irak'tan çocuklarıyla ilgili taleplerde bulunan ailelerimiz oldu. Bizde çocukların durumlarının kötü olduğunu gördük, hemen devreye girdik, yardım severlerimizin desteğiyle 3 ailemizi Türkiye'ye getirttik. Gaziantep'te çocuklarımızın el ameliyatları yapıldı. Dün itibariyle onları Diyarbakır'a getirdik ve 15 gün boyunca inşallah dernekte kalacaklar, burada yara bakımları ve pansumanlarını bitireceğiz, daha sonrada onları tekrar evlerine göndereceğiz. 2021 yılı içerisinde toplamda 48 kelebeğimizin hayallerini gerçekleştirdik ve parmaklarına kavuşturduk. 48 kelebeğimizin ameliyatının bedeli toplamda 748 bin TL para tuttu ve tüm bunları yardım severlerimizin destekleriyle yaptık. Yardımsever iş insanlarımız bizi yalnız bırakmadığı müddetçe daha çok yüreğe dokunacağız, yüz güldürüp mağdur insanları sevindireceğiz hep beraber. Malzeme eksiğimiz her zaman mevcut, medikal ve çocuk bezlerimiz şuan yok. Şuan ameliyat için sırada bekleyen 5 hastamız daha var, şuan hiç paramız yok inşallah 15 Ekime kadar o hastalarımızı da hayallerine kavuşturacak miktarlara ulaşacağız. Talep çok fazla var Avrupa'daki hastalar Türkiye'deki hastalara nazaran daha çok kötü durumdalar. Kelebek hastalı toplum içerisinde artık algılanmalı ve herkes bunun bilincine varmalı, bir yerde yaralı çocuk gördüklerinde onlardan çekinip kaçacakları yerde sarılmayı denesinler, bulaşıcı bir hastalık değil" dedi.