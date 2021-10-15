Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında son iki günde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında son iki günde 13 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açılmada, Mehmetçiğin teröristlere göz açtırmadığı belirtildi.

Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin Basyan bölgesindeki teröristlere nefes aldırılmıyor. Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Haber: Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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