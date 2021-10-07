İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı - Haberler
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İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Gülveren - Haberler | Genel

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

EDİRNE - Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Oluşan tır kuyruğu, gün içerisinde daha da artarak, İpsala'dan Keşan yönüne doğru Kumdere sapağına kadar uzadı. Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı.

İHA muhabirine konuşan tır şoförü Necmi Barka, Yunanistan Selanik'e yük götürdüğünü, sabah sıraya girdiğini, sıranın kendisine ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi. Barka, ayrıca mülteciler buraya gelip araçlarına binmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Kaçak mülteciler tırların altına giriyorlar"

Tır şoförü Necmi Barka, "Mülteciler tırların altlarına giriyor, burada sıkışıp ölüyorlar, yine biz suçlu oluyoruz, niye araçlar kontrol edilmiyor diye. Gece karanlığında ve şoförün en yorgun olduğu zamanda geliyorlar. ayrıca mülteciler gece buraya akın akın geliyorlar tırın gümrük mührünü kesip içine giriyorlar, aracın brandalarını kesiyorlar. Mültecilere İstanbul'dan gelip onlara yardım edenler var, minibüslerle getiriyorlar. En az iki gün süre sabaha kadar mülteci bekleyeceğiz. Bizim yetkililer bu ise çözüm bulunması gerekir. Gümrük sahasında tek peron çalışıyor" dedi.

"Can güvenliğimiz yok, mal güvenliğimiz yok"

Bir başka tır şoförü Rüştü Yılmazer ise, yükünü Yunanistan Alexsandroupolis'e yük götürdüğünü belirtti. Yılmazer, "Dün akşam sıraya girdik. Sabaha kadar mültecilerle mücadelemiz devam ediyor. Yetkililer acilen bu işe çözüm bulunması gerekir. Can güvenliğimiz yok, mal güvenliğimiz yok. Sürekli fener elimizde araçlara bakıyoruz. Geçen hafta bir arkadaşımız rahmetli oldu. Tır parkı yapılıyor, bittiğinde inşallah rahat ederiz.

"İpsala Sınır Kapısı'ndaki sıra sistemi çözülsün"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluktan diğer araçların İpsala Sınır Kapısı'na yöneldiğini ifade eden Yılmazer, "İpsala gümrük yetkililerinden, Karayolları yetkilerinden Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden rica ediyoruz. İpsala'daki sıra sistemini çözün. Bir vatandaşımız daha ölmesin, araçlarımıza mülteci girmesin, bir arkadaşımız Yunanistan'da ceza evine girmesin. 20 saattir buradayım" diye konuştu

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı

İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Gülveren - Son Dakika Haberleri
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Haber: İpsala'da 8 kilometreyi bulan tır kuyruğu...Göçmenler, kaçak olarak bindiği tırda yakalandı - Haberler
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