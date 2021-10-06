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İngiltere'deki Uber sürücüleri protesto gösterisi yaptı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber sürücüleri makul ücret ve çalışma koşulları talebiyle 24 saatlik grev başlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber sürücüleri makul ücret ve çalışma koşulları talebiyle 24 saatlik grev başlattı.

Şirketin Londra'daki ofisi önünde toplanan Uber sürücüleri, komisyon ücreti oranlarının maksimum yüzde 15'te tutulması ve şoförlerin sebepsiz şekilde işten çıkarılmalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Özel Taksi Sürücüleri (UPHD) tarafından organize edilen grevde, Uber şoförleri müşterileriyle irtibat kurmalarını sağlayan telefon uygulamalarını kapattı ve müşterilerine de uygulamayı kullanmamaları talebinde bulundu.

İngiltere'deki Uber sürücüleri protesto gösterisi yaptı

İngiltere'deki Uber sürücüleri protesto gösterisi yaptı

İngiltere'deki Uber sürücüleri protesto gösterisi yaptı

İngiltere'deki Uber sürücüleri protesto gösterisi yaptı
AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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