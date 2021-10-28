İnegöl'de boş tanklardan sızan kimyasal maddeden kaynaklı kötü koku endişe yarattı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir Geri Dönüşüm fabrikasına hurda olarak getirilen, doğal gaza uyarı amacıyla koku veren 'tetrahidrotiyofen' isimli kimyasalların konulduğu boş tanklardan sızan sıvı madde ilçede endişeye yol açarken, kokudan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında doğal gaza uyarı amacıyla koku veren 'tetrahidrotiyofen' isimli kimyasalların konulduğu boş tanklardan sızan sıvıdan kaynaklı kötü koku, ilçede tedirginlik yarattı. Ankara Karayolu üzerinde etkili olan kokudan etkilenen Muhammed Davuz (26) ile Muhammed Darvenli (31), fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gaz kokusu nedeniyle, bazı işletmeler ise olası gaz kaçağına karşı iş yerlerinde üretime ara verip, çalışanlarını evlerine gönderdi.

Yaşanan gaz kokusuyla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Savcılığı ile Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü soruşturma başlatırken, boş tankların toprağa gömülebileceği bildirildi.