İlimizde Yoğun Bakımda Tedavi Gören Vatandaşlarımızın Büyük Çoğunluğunun Aşısız Olması, Aşının Önemini Bizlere Maalesef Acı Bir Şekilde Göstermiştir

Valimiz Mustafa Masatlı, salgın sürecinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile video konferans aracılığıyla İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ile İl Milli Eğitim Müdür V. Ömer Coşkun yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İlimizdeki salgın sürecinde vaka artışları yavaşlamış durumdadır. Bunda en büyük etken aşılamada gösterdiğimiz başarıdır. Şu an itibariyle 2. doz aşılamada %82. 4 ile Ülkemizde 2. sırada yer almaktayız. Eğitim çalışanlarımızın aşılanmasında da 2. dozda %90'lara ulaşmış bulunuyoruz. Aşılamadaki bu başarı vaka artışlarını ve buna paralel olarak da hastaneye yatış oranlarını aşağılara çekmiştir.

Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Havalar tam manasıyla soğumadan lütfen aşılarımızı yaptıralım. Şuan da yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın büyük çoğunluğu hiç aşı olmamış. Bunun sonucunda da hastalığı çok ağır geçiriyorlar. Bu örnekleri göz önünde bulundurarak, sağlımız için aşı olmaktan başka bir yol yoktur. Lütfen 3. doz hatırlatma aşıları dahil olmak üzere, tüm aşılarımızı sağlımızı kaybetmeden acilen yaptıralım. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda salgının genel seyri, denetim faaliyetleri ve aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

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