Ormanda öldürdüğü sevgilisini taksiyle ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bıraktı
Kocaeli'nde bir şahıs, taksiyle ormana götürdüğü kız arkadaşını silahla vurup öldürdü. Cinayet sonrası cansız bedeni taksiye koyan şahıs, iddiaya göre taksiciyi tehdit edip, kendisini ilçe emniyet müdürlüğüne götürmesini istedi. Burada sevgilisinin cansız bedenini emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cansız bedeni taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.
CANSIZ BEDENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇESİNE BIRAKTI
İddiaya göre yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Şüpheli, burada sevgilisinin cansız bedenini emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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