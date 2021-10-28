Ormanda öldürdüğü sevgilisini taksiyle ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bıraktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cansız bedeni taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.

CANSIZ BEDENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇESİNE BIRAKTI

İddiaya göre yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Şüpheli, burada sevgilisinin cansız bedenini emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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