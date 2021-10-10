İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kitap Fuarı'nın 9'ncu gününde Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Balıkesirliler ile bir araya getirdi.

Balıkesir'de bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı ve en çok ilgi gören kitap fuarı etkinliği olan "Altıeylül Kitap Fuarı" her kesimden büyük ilgi gördü. Toplamda 1 Milyonun üzerinde kitabı kitapseverler ile buluşturan Altıeylül Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın takdirini kazanırken kitapseverler başta olmak üzere tüm Balıkesir'in de gönlünü fethetti. Fuar alanını dolduran vatandaşlar yağan yağmura rağmen Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı programın sonuna kadar dikkatle takip ederken söyleşi sonunda da kitap fuarındaki kıymetli yazarların kitaplarını incelemeye kaldıkları yerden devam ettiler.

Başarı tesadüf değildir

Gelmiş geçmiş en kapsamlı kitap fuarını Balıkesir'de düzenleyerek bir ilke imza atan Altıeylül Belediyesi'nin performansı "Başarı tesadüf değildir" sözünü akıllara getiriyor. Altıeylül Belediyesi, Millet Kıraathaneleri'nden kültür merkezlerine kadar vatandaşların ihtiyacı olan her alanda yatırımlar yapıp gönüllere dokunan bir sosyal belediye olmayı başararak Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesir'i kültür şehri yapmak için emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Son olarak Altıeylül Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Balıkesir'de bulunan ve Altıeylül Belediyesi'nin konuğu olan Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu önemli kitap fuarını düzenleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya memnuniyetin ifade ettikten sonra "Çok önemli bir fuar ile karşı karşıyayım. Sevgili meslektaşlarıma, öğrencilere ve Balıkesirlilere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Kendilerini kırmayıp Altıeylül Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdiği için Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya şükranlarını sunan Başkan Avcı "Kıymetli hocamın da teşrif ettiği bu güzel organizasyonda yağmura rağmen alanı dolduran kitapseverlere teşekkür ediyorum. Altıeylül'ümüze yakışır ve şehrimize değer katacak olan Altıeylül Kitap Fuarı'nı düzenlemiş olmanın da mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)