İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kitap Fuarı'nın 9'ncu gününde Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Balıkesirliler ile bir araya getirdi.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kitap Fuarı'nın 9'ncu gününde Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Balıkesirliler ile bir araya getirdi.

Balıkesir'de bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı ve en çok ilgi gören kitap fuarı etkinliği olan "Altıeylül Kitap Fuarı" her kesimden büyük ilgi gördü. Toplamda 1 Milyonun üzerinde kitabı kitapseverler ile buluşturan Altıeylül Belediyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın takdirini kazanırken kitapseverler başta olmak üzere tüm Balıkesir'in de gönlünü fethetti. Fuar alanını dolduran vatandaşlar yağan yağmura rağmen Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı programın sonuna kadar dikkatle takip ederken söyleşi sonunda da kitap fuarındaki kıymetli yazarların kitaplarını incelemeye kaldıkları yerden devam ettiler.

Başarı tesadüf değildir

Gelmiş geçmiş en kapsamlı kitap fuarını Balıkesir'de düzenleyerek bir ilke imza atan Altıeylül Belediyesi'nin performansı "Başarı tesadüf değildir" sözünü akıllara getiriyor. Altıeylül Belediyesi, Millet Kıraathaneleri'nden kültür merkezlerine kadar vatandaşların ihtiyacı olan her alanda yatırımlar yapıp gönüllere dokunan bir sosyal belediye olmayı başararak Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesir'i kültür şehri yapmak için emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Son olarak Altıeylül Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Balıkesir'de bulunan ve Altıeylül Belediyesi'nin konuğu olan Türk Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu önemli kitap fuarını düzenleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya memnuniyetin ifade ettikten sonra "Çok önemli bir fuar ile karşı karşıyayım. Sevgili meslektaşlarıma, öğrencilere ve Balıkesirlilere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Kendilerini kırmayıp Altıeylül Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdiği için Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya şükranlarını sunan Başkan Avcı "Kıymetli hocamın da teşrif ettiği bu güzel organizasyonda yağmura rağmen alanı dolduran kitapseverlere teşekkür ediyorum. Altıeylül'ümüze yakışır ve şehrimize değer katacak olan Altıeylül Kitap Fuarı'nı düzenlemiş olmanın da mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor

İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor

 Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Şenol Güneş Ali Palabıyık Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlber Ortaylı Altıeylül Kitap Fuarı'na damga vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:23:45. #1.13#