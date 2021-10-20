İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında Gerçekleştirildi. (20.10.2021) - Haberler
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İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında Gerçekleştirildi. (20.10.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında Gerçekleştirildi. (20.10.2021)

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili kamu kurum müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ve oda temsilcileri katıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili kamu kurum müdürleri, pandemi kurulu üyeleri ve oda temsilcileri katıldı.

Toplantı kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından koronavirüsle mücadelede kapsamında ilimiz genelinde yürütülen çalışmalara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumla birlikte ilimiz genelinde koronavirüs (Covid­-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları değerlendirilerek, ilimizde ki salgın yayılım hızının en az seviyeye indirilmesi için alınabilecek tedbirler görüşüldü.

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