İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te katıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciyes yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler denetim kapsamında araçları tek tek durdurarak, trafik güvenliği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kadın jandarma personelleri ise sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da kırmızı düdük ile boyama kitabı hediye etti.

Denetime katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te, çocuklarla yakından ilgilenerek sürücülerle sohbet etti. - KAYSERİ

İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Baskına giden ekipler, Türk vatandaşı ile Özbek uyruklu kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı

Baskına giden ekipler, Türk vatandaşı ile Özbek uyruklu kadını fuhuş yaparken suçüstü yakaladı

 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

 Cinayetin çözülmesi için Cumhurbaşkanı'ndan bile yardım istemişti! Katil kendisi çıktı

Cinayetin çözülmesi için Cumhurbaşkanı'ndan bile yardım istemişti! Katil kendisi çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan
Magazin Tamer Karadağlı Derya Tuna Işıl Sergen Meral Akşener
Spor Hamit Altıntop Stefan Kuntz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:39:09. #1.11#