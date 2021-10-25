İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4. olağan toplantısı Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Özel Kalem Müdürü Buğra İnal ve İşkur İl Müdürü İlhan Temel katılırken diğer kurul üyeleri video konferans yöntemiyle toplantıya iştirak etti.

Toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık "Uzun süredir etkisi altında kaldığımız Covid-19 salgınıyla mücadele devam ederken bununla birlikte sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak işsizliğin ortadan kaldırılması ve tam istihdamın sağlanması için de mücadelemiz hız kesmeden devam etmektedir. Bu amaçla toplumdaki bireylerin kendi geçimlerini temin edebilecekleri istihdam olanaklarına ulaşılması hedeflenmektedir. " dedi.

İstihdam gibi son derece önemli bir konuda, ülkemize ve ilimize doğrudan etki eden çalışmaların yürütülmesinde İŞKUR'un önemli rol üstlendiğini vurgulayan Vali Funda Kocabıyık "Bu doğrultuda işsizlerin işe yerleştirilmesi ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işçilerin istihdamı sağlanmaktadır. Ayrıca işsizlere mesleki deneyim ve tecrübe kazandırmaya yönelik uygulanan aktif işgücü programları da her geçen gün artan katılımla başarılı bir şekilde devam etmektedir. İlimizin istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar önem arz etmektedir. Bu hususlara katkı sağlayacağına inandığım İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 Yılı 4. Olağan toplantımızın tüm paydaşlarımıza hayırlı, toplantıda alacağımız kararların da ilimize ve tüm ilgili taraflara faydalı olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından İŞKUR İl Müdürü İlhan Temel, Uşak'ta istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/25102021/iskur. rar

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