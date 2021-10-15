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İki kardeş ölüm servisini sadece 10 dakika ile kaçırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki kardeş ölüm servisini sadece 10 dakika ile kaçırdı

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü, 5'nin de yaralandığı servis faciasında, köydeki iki öğrenci kardeşin sabah uyuyakaldıkları için 10 dakika ile servis minibüsünü kaçırdıkları ve bu sayede ölmekten kurtuldukları ortaya çıkarken, kardeşlerden biri ise servis şoförünün aracı bazı günler çok...

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin öldüğü, 5'nin de yaralandığı servis faciasında, köydeki iki öğrenci kardeşin sabah uyuyakaldıkları için 10 dakika ile servis minibüsünü kaçırdıkları ve bu sayede ölmekten kurtuldukları ortaya çıkarken, kardeşlerden biri ise servis şoförünün aracı bazı günler çok hızlı bazı günler ise aracı yavaş kullandığını iddia etti.

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim'de meydana geldi. Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

"Gece geç yatmıştım, sabah uyanamadık"

Kaza gününü anlatan 12 yaşındaki Mahmut Can Yaşar, gece geç yattıkları için sabah uyanamayıp her gün bindiği servis minibüsünü kaçırdığını ifade ederek, "Ben servisi kaçırdım, yarım saat sonra haber geldi kaza yapmış servis diye. Saat: 08.15'te kalktım. Yarım saat sonra kahvaltıyı yaptım, haber geldi. Şoför bizimle ilgilenmiyordu. Bizi tepeden alıyordu her gün. İnmiyordu evimizin önünden almıyordu bizi. Bizde her gün oraya çıkıyorduk. Bazı günler hızlı kullanıyordu bazı günler yavaş. İki gün benim hatırladığım hızlı kullandı. Çok samimi olduğum arkadaşlarım vardı. İsmail, Melisa Demirel, Nisa Nur. Bazıları polis olmak istiyordu, ben diyordu avukat olacağım diyenler vardı, bazıları jandarma olacağım diyordu. Arabada kemerler yoktu, sadece önlerde vardı. Birde arabanın kapısı kırılmıştı, sonra bir daha kırılmış, ip ile tutturmuştu" dedi.

"Kaza günü uyuya kalmışız, uyanamamışız"

Diğer kardeş Muhammed Mustafa Yaşar ise "Adam çok hızlı gidiyordu. Bazen yavaş gidiyor, bazen de çok hızlı gidiyordu. Kaza günü uyuya kalmışız, uyanamamışız. Kahvaltıyı yaptık sonra kaza haberi geldi. Kaza yapanların içinde arkadaşlarımı vardı, çok üzüldüm" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İki kardeş ölüm servisini sadece 10 dakika ile kaçırdı

İki kardeş ölüm servisini sadece 10 dakika ile kaçırdı

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