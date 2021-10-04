İGA'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'nda sevimli dostlarımıza da konforlu bir seyahat deneyimi sunuyoruz. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü" ifadelerine yer verildi.