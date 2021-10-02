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İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu nereli ve kaç yaşında? İbrahim Kaboğlu'nun eserleri neler?

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İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu nereli ve kaç yaşında? İbrahim Kaboğlu'nun eserleri neler?

10 Nisan 1950 (70 yıl yaşında), Artvin Borçka doğumlu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu Kimdir? Nerelidir? Merak edilen tüm sorular haberimizde.. İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu nereli ve kaç yaşında? İbrahim Kaboğlu'nun eserleri neler?

İSTANBUL (Haberler.com) - İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu nereli ve kaç yaşında? İbrahim Kaboğlu'nun eserleri neler? sorularının yanıtı merak ediliyor.

İbrahim Özden Kaboğlu (d. 10 Nisan 1950, Borçka ), Türk anayasa hukukçusu, akademisyen , TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili .

1950 yılında Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.[5] 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Özgürlükler Hukuku 1

23'e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye

Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye)

Anayasa ve Toplum

Hangi Anayasa?

Hangi İnsan Hakları?

Türkiye'nin Anayasa Gündemi (27 Uzman 66 Soru-Yanıt)

Anayasa Yargısı

Kamu Hukuku (Çeviri), A. Demichel – P. Lalumière, Doruk Yay.

"İki Yüzyıl Sonra 1789 Bildirgesi", Jean Morange, (Çeviri), İnsan Hakları Yıllığı

Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı, (Oğuz Dönmez ile birlikte)

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Haber: İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu nereli ve kaç yaşında? İbrahim Kaboğlu'nun eserleri neler? - Haberler
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