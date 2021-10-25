İBB, siber saldırıya karşı önlemlerini arttırdı

İGDAŞ'a ait sunucular İSTTELKOM AŞ tarafından İBB Veri Merkezi'ne taşındı. Operasyon ile toplam 4,7 Ton ağırlığında 220 IT Ekipmanı ve 550 sunucunun transferi sağlandı.Daha önce 27 İBB iştirakinin veri transferini sağlayan İSTTELKOM, İGDAŞ ile birlikte bu sayıyı 28'a çıkardı. Siber güvenlik, sunucu, veri depolama (bulut sistemi) başta olmak üzere birçok alanda hizmet sunan, İBB Veri Merkezi'nin Uptime TIER III tesis standardına sahip güvenlikli yapısı ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerde vatandaş verilerinin zarar görmesi engelleniyor.

İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ ÖZMEN: "3 AYRI LOKASYONDA YER ALAN VERİLERİMİZİ TEK MERKEZDE BİRLEŞTİRDİK''

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen; '' Üç ayrı lokasyonda yer alan sistem odalarımızın İBB Veri Merkezine taşınma projesi ile felaket durumlarına karşı kurumsal yedeklilik ve üst düzey güvenlik sağlanmış oldu. Çalışmalar ile aynı zamanda yüksek bedelli bilgi teknolojileri yatırımı ve işletme maliyetleri, önlenerek kaynakların verimli kullanımı ile 12 Milyon TL tasarruf hedefliyoruz'' dedi.

İSTTELKOM GENEL MÜDÜRÜ NİHAT NARİN: "200 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK''

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin; ''2019 yılında sadece 16 iştirak şirketinin kullandığı veri merkezi kullanan şirket sayımızı 28'e, kapasite kullanımını yüzde yüze yükselttik. Atıl olan İBB kaynaklarını harekete geçirip, grup içi verimliliği önemli ölçüde artırdık. 30 İBB şirketine ait konsolide teknoloji yönetimi ile yaklaşık 200 milyon TL tasarruf sağladık. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemler ile İBB Veri Merkezinde vatandaşlara ait veriler fiziki ve siber saldırılara karşı proaktif 7/24 koruyor.'' açıklamasında bulundu.

RAKAMLARLA İGDAŞ VERİ MERKEZLERİ TAŞINMA OPERASYONU

Toplam 4,7 Ton ağırlığında 220 IT Ekipmanı, 550 Sunucu Taşınması

3.000 Metre Fiber, 1.600 Metre Cat6 Kablo Montajı

980 Fiber Port ve 500 Cat6 Port Taşınması

21 Araç Seferi İle Toplam 398 Km Mesafe

70 Personel İle 233 Adam/Günlük Efor

80 Saatte Başarı ile Sorunsuz Taşıma İşlemi

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