'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor - Haberler
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'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği 'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' seminerlerinin ikinci haftasında Psikohekim Abdülaziz Yılmaz, 'Dijital Tehlike ve Gençliğin Geleceği' hakkındaki sunumu büyük beğeni kazandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği 'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' seminerlerinin ikinci haftasında Psikohekim Abdülaziz Yılmaz, 'Dijital Tehlike ve Gençliğin Geleceği' hakkındaki sunumu büyük beğeni kazandı.

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları devam ediyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl 'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' ana temasıyla yapılacak seminerlerin ikinci haftasında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Psikohekim Abdülaziz Yılmaz, 'Dijital Tehlike ve Gençliğin Geleceği' anlatımıyla İnegöl halkıyla buluştu. Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve gençliğe her çalışmasında önem veren İnegöl Belediyesi, bu yıl da AHİD ile birlikte düzenlediği programlarla daha huzurlu aile ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda ikinci hafta programında Psikohekim Abdülaziz Yılmaz sahnedeki yerini alarak "Dijital Tehlike ve Gençliğin Geleceği" ile ilgili önemli konulara değindi. Program sonunda ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Psikohekim Abdülaziz Yılmaz'a hediye takdiminde bulundu. - BURSA

'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor

'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor

'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor

'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor

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Haber: 'Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' semineri sürüyor - Haberler
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